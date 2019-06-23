شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تناقش طلبات بشأن خدمات المواطنين فى المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌

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وأوضحت مقدمة الطلب، أنه صدرت بشأنه توصية من لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب بتاريخ ٧/٣/٢٠١٨ لتشغيل المكتب، ولم تنفذ.

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وأكد سكرتير عام محافظة بني سويف اللواء عصام العلقامي، أنه تم تجهيز المبني المخصص لإقامة مكتب للأحوال المدنية بناء علي توصيات لجنة الاقتراحات والشكاوي، وتم مخاطبة الأحوال المدنية بجاهزية المكان وتوفير العمالة لإدراج المشروع ولكن جاء الرد من الأحوال المدنية بأنها ليست بحاجة لإقامة مبني لوجود أماكن تقوم بتقديم الخدمة.

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ولفت العلقامي إلي أن المشكلة ليست في جواب التخصيص للمبني لأنه ملك الوحدة المحلية، وذلك أمر يسير علي المحافظة، ولكن يحتاج لخطاب من وزارة الداخلية يؤكد أنه لا مانع من إقامة المكتب وأنه تم ادراجه بخطتها.

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وعقبت النائبة نشوى حسين مقدمة طلب الإحاطة، مؤكدة أن توصيات مجلس النواب ملزمة وليست محل اختيارات.

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وقال اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تدعم الموافقة علي تخصيص المبني لإقامة مكتب الأحوال المدنية، وأجلت الاجتماع لحين حضور مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية.