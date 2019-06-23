شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة "المرأة العربية" تطلق حملة دولية لنزع جائز نوبل من الإخوانية توكل كرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة المرأة العربية في بيان صحفي لها اليوم الأحد عن انطلاق فعاليات الحملة الدولية لنزع جاىزة نوبل للسلام من توكل كرمان الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية.

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وقال محمد الدليمي الأمين العام لمؤسسة المرأة العربية ورئيس الحملة:" نعلن عن انطلاق البرنامج التنفيذي والذي يتضمن فعاليات متنوعة تتراوح بين منتديات عربية ودولية وندوات صحفية في عدد من العواصم العربية والعالمية وكذلك لقاءات مع حاملي جوائز نوبل بهدف شرح وتوضيح طبيعة الدور والممارسات الموثقة لكرمان والتي تتنافى ومعايير وأسس منح الجائزة الدولية المرموقة حيث أنه وفي سابقة لا سابق لها أن تقوم حاملة نوبل بالعمل ضد وطنها وأمتها وتحض على دعم الارهاب ونشر الكراهية والبغضاء بين الشعوب والتحريض بكل وسائل الإعلام على هدم استقرار البلدان العربية".

وأضاف :" أولى فعاليات الحملة ستشهدها القاهرة أواخر الشهر القادم في منتدى عربي تشارك فيه شخصيات عربية بارزة في مجالات الإعلام والسياسة والقانون والفن والثقافة لفضح اساليب هذه الدعية وشرح طبيعة الأدوار التي تشتغل عليها لصالح دول ومنظمات تساند الارهاب ووفرت لها كل امكانات النشاط والحركة من قنوات فضائية ومنابر دولية لبث سمومها وأحقادها تحت عنوان نوبل للسلام".

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كما أشار الدليمي إلى أن توكل كرمان تنتمي إلى جماعة الاخوان المدرجة على قوائم المنظمات الارهابية في اغلب بلدان العالم والمشمولة بلائحة العقوبات على جميع قياداتها والناشطين تحت مظلتها .

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وبين الدليمي أن مؤسسة المرأة العربية تفخر بانها منحت الجوائز والدعم لعشرات من السيدات العربيات البارزات في حقول العلم والعمل والإبداع وفي الوقت الذي تحرز به نساء العرب مراكز متقدمة وانجازات في البحث العلمي في جامعات اوربية متقدمة لإعطاء صورة مشرقة عن نجاح المرأة العربية وللأسف تبرز إلى الساحة نماذج مسيئة أمثال كرمان تحصلت على الجائزة بطرق ملتبسة وأموال فاسدة فأن واجبنا الأخلاقي والإنساني يقتضي منا التصدي لمثل هذه النماذج المشوهة حفاظا على صورة المرأة العربية الناصعة.

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وأضاف "الدليمي" في تصريحه بأن مدن عربية وعالمية مثل القاهرة وطنجة وجنيف ولندن وباريس وواشنطن ستشهد فعاليات الحملة الهادفة إلى حشد راي عام دولي ضاغط باتجاه دفع مؤسسة نوبل السويدية الأم ولجنة نوبل للسلام في اوسلوا الى التحرك بجدية ونزع الجائزة المذكورة من توكل كرمان بغية تصحيح وضع خاطيء كما ان محامون عرب قد تطوعوا لرفع قضايا ضد توكل كرمان لدعمها الارهاب والتحريض على الكراهية والمطالبة بجلبها عبر الانتربول الدولي لتواجه العدالة وتنال جزاؤها العادل .

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