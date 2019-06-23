شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول "التضامن": مصر الخير و"تحيا مصر" مستعدون لإقامة مشروعات للمفرج عنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد حسين، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والإغاثة بقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، استعداد مؤسسة مصر الخير وصندوق تحيا مصر، للمساهمة إقامة مشروعات لتشغيل خريجى السجون.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة الرعاية اللاحقة للمساجين، تعقيبًا على النائبة مارجريت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان التى قالت إن وزارة التضامن عندها موارد كثيرة بما فيها أموال التامينات التى تضعها ودائع، يمكن أن نعمل منها استثمارات والناتج يكون موجو، بقولها: "مذهولة من كلام الوزارة أن الفلوس وديعة بدون فوائد ".

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وأشار حسين، إلى توافر فرص عمل لكن هناك عنها عزوف عنها، ورفض لبعض للرواتب والتى تتراوح بين 1000 و1200 جنيه.

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ونوه مدير الإدارة العامة للأزمات بقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، إلى برنامج فرصة الذى أقامته وزارة التضامن الاجتماعى ويعمل على توفير فرص العمل.

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من جهتها اقترحت النائبة سولاف درويش تبنى إدارة السجون بوزارة الداخلية والجمعيات الأهلية مشروعات تدوير للقمامة فى المراكز والمدن بالمحافظات، وقاطعها النائب محمد شبايك قائلا: "فين الشباب اللى يرضى يشتغل فى الزبالة"، فردت دريش "لا أنا عندى كتير"، موضحة ربحية مشروع تدوير القمامة.