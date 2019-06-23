شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بسرعة تطبيق كارت ذوى الإعاقة لتوفير الخدمات لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن، بشأن تأخر إصدار كارت ذوى الإعاقة مما يسبب عدم حصولهم على الخدمات المقررة لهم فى القانون.

وقال النائب إن الحكومة تعمل منذ فترة طويلة على الانتهاء من إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وذلك تطبيقا للقانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلا أنه مضت فترة طويلة منذ إصدار القانون دون إصدار هذا الكارت، بما يخالف نص مواده من ناحية ويتضارب مع وعود الحكومة المتكررة من ناحية أخرى.

وأضاف: "كارت ذوي الإعاقة، يساعد في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها بموجب التشريعات السارية من دعم وتأمين صحى ونسبة فى العمل وخلافه".

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وأكد أن وزارة الصحة انتهت من تصميم برنامج للتسجيل الإلكترونى، بحيث يدخل عليه ذوو الإعاقة لتحديد موعد ومكان الكشف حسب طبيعة الإعاقة، ويُعد هذا البرنامج المنتظر إطلاقه قريبا خطوة أولى على طريق إتمام الكشف الطبى والوظائفى المنصوص عليهما فى القانون، مما قد يدحض أي مبرر لتأجيل إطلاق هذا الكارت.

وشدد غيته، أن عدم تفعيل هذا الكارت حتى الآن، يجعل من قانون ذوي الإعاقة الجديد غير فعال، حيث أنه لا يسهل حصول ذوي الإعاقة على الخدمات المنصوص عليها في القانون، بما يتطلب تدخل مباشر من رئيس الدولة ورئيس الحكومة والجهات المعنية للقضاء على أي عوائق تؤجل إصدار هذا الكارت.

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