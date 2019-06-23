شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب " توصى صندوق الإسكان الاجتماعى بتقديم تقرير بالمشروعات المنفذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة أوصت في اجتماعها اليوم صندوق الإسكان الاجتماعى بتقديم تقرير مفصل للجنة الإسكان بالبرلمان بحصر عدد مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تم تنفيذها مرفق به جدول زمني يوضح مواعيد التسليم.

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وأضاف، فى بيان اليوم الأحد، أنه جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى نظراً لأن أغلب مشروعات الإسكان بها مشاكل فى التسليم، الأمر الذى سينعكس على الصورة المشرفة التى بدأ بها مشروع الإسكان الاجتماعى، حيث إن هناك تباطؤ في الإجراءات والاستعلام وإجراءات تسليم الوحدات لمشروعات الاسكان الاجتماعى وهو ما يتطلب إعادة تغيير آلية تسليم الوحدات السكنية من خلال ضوابط ميسرة للشباب، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة واهتماماتها بالشباب.

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