مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات "الشارتر" من النمسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، أول رحلة طيران عارض "شارتر" لشركة "Level Airlines" قادمة من العاصمة النمساوية فيينا، وعلى متنها 210 سياح، لزيارة المعالم السياحية والطبيعية بالمدنية.

ووفق بيان، حرص اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والطيار محمد كمال مدير مطار الغردقة، وكل الجهات العاملة بالمطار علي استقبال السائحين، وتم تشكيل وفد من العلاقات العامة بالمطار لاستقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية وإنهاء إجراءات وصولهم.

وأعلنت الشركة عن تشغيل خط طيران مباشر من فيينا للغردقة بمعدل رحلة أسبوعيا على أن ترتفع تدريجيا لتصبح رحلة يوميا اعتبارا من سبتمبر المقبل.