العثور على رجل وزوجته مقتولين داخل شقتهما في الزيتون.. والأمن يكثف جهوده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، على جثتين لرجل وزوجته، على المعاش، داخل شقتهما في منطقة الزيتون.

كان قسم شرطة الزيتون، برئاسة العميد حسام عبدالعزيز، رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، تلقى بلاغًا من أحد الأهالي بالعثور على جثة سيدة وزوجها داخل شقتهما وبها عدة طعنات متفرقة في أنحاء جسدهما.

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وتوجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين صحة الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على ملابسات الحادث، لمعرفة سبب الوفاة.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث كشفت أن الجريمة كانت بدافع السرقة، نظرًا لتبعثر محتويات الشقة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطر النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي، لرفع البصمات، لمعرفة سبب الحادث.