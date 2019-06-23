إحباط تهريب شحنة مخدر "الكبتاجون" إلى داخل مصر قيمتها 200 مليون جنيه -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات وزنت قُرابة طنين من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 20 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء دمياط.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ باعتزام أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) تم ضبط الحاويتين بميناء دمياط البحري، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بحضور مندوب صاحب الشأن "مستخلص جمركي، مقيم بالدقهلية"، أسفرت أعمالها عن ضبط (19,775,000 – تسعة عشر مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر) مخبأة ضمن مشمول الرسالة بالحاويتين، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي (200,000,000 - مائتان مليون جنيه).

بتكثيف التحريات حول الواقعة تبين أن مالك الرسالة (يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة)، وأنه قام باستئجار البطاقة الاستيرادية من صاحب مصنع الأقمشة حتى يتمكن من إدخال الشحنة إلى البلاد، وقد أمكن ضبطه.

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باستكمال التحريات وتطوير مناقشة المتهم المضبوط أمكن تحديد عناصر التشكيل العصابى القائم على جلب وتهريب شحنة الأقراص المخدرة، وأمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم "4 أشخاص":- "زعيم التشكيل" - صاحب مصنع للغزل والنسيج بإحدى الدول العريبة ويحمل جنسية ذات الدولة - متواجد خارج البلاد، مستخلص جمركي، 40 سنة، مقيم بمحافظة الدقهلية، مالك الرسالة "المتهم المضبوط"، يحمل جنسية إحدى الدول العربية – مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، شخص يحمل جنسية إحدى الدول العريبة، مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

أكدت التحريات قيام زعيم التشكيل بإعداد وإخفاء المواد المخدرة داخل شحنات مشروعة، وشحنها بالحاويات بينما يقوم الثاني بإنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة الخاصة باستلام الحاويات "دون علمه بما تحتويه"، ويقوم الثالث باستلام الشحنة عقب انتهاء إجراءات خروجها من الميناء وتسليمها للرابع الذي يتولى تخزينها تمهيداً لترويجها على عملائهم.

بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) أمكن استهداف وضبط المتهم الرابع مستقلاً سيارة ملاكي أسفل سكنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبحوزته (5000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، 85,000 ألف جنيه مصري، 15.428 ألف عملة أجنبية مختلفة، هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.