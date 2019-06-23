"ديجيتال بلانتس" تتفق مع مصر للطيران على تأمين نظام الحجوزات إلكترونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علاء الدين:

قال أحمد حنفي المدير التنفيذي لشركة "ديجيتال بلانتس" المتخصصة في توفير حلول التأمين الإلكتروني، إن شركته تنفذ حالياً مشروع تأمين نظام حجوزات ركاب شركة "مصر للطيران".

وأضاف حنفي لمصراوي، أن الشركة تجرى مفاوضات مع الهيئة العامة للبترول لتقديم حلولها التأمينية للهيئة.

وتوفر "ديجيتال بلانتس" مجموعة من أنظمة الربط والاتصالات، فضلاَ عن الحلول التأمينية التي تخدم الشركات، وتعد الشريك الأول في مصر لتوزيع حلول شركة "Sophos" البريطانية لتأمين المعلومات والبيانات ومواجهة الفيروسات الخطرة.

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كما تعد الشركة شريكا رئيسيا لحلول قطاع الشركات مع الشركة المصرية للاتصالات، وتقدم خدماتها لعدد من الشركات منها بنكي المشرق، وأبو ظبي، وكوكاكولا.

وعن التوسعات الخارجية، قال حنفى إن شركته وضعت خطة توسعية في منطقة الخليج خلال العامين المقبلين بداية من السوق الإماراتي.

وعن أضرار الهجمات الفيروسية، قال إن الدراسات تشير أن الخسائر الناجمة مثلاً عن فيروس الفدية "wanna cry" وصلت إلى 4 مليارات دولار بعد أن هاجم أكثر من 150 دولة حول العالم، ويعد واحداً من أكبر الهجمات الفيروسية تأثيراً من الناحية المادية والاقتصادية في السنوات الأخيرة وهو ما يعكس الأضرار الضخمة التي تتسبب بها هذه الفيروسات.