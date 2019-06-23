قرصين برشام و100 جنيه.. القصة الكاملة لمقتل سيدة داخل منزلها في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

كشف ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة غموض العثور على ربة منزل مقتولة داخل منزلها بشارع الجلاء بالمنصورة مطلع شهر يونيو الجاري، بعد تخلص أحد العاملين السابقين في إحدى المحال التجارية "سوبر ماركت" يمتلكه زوجها منها لسرقة 100 جنيه وهاتفها المحمول لشراء قرصين من العقاقير المخدرة.

بدأت تفاصيل الواقعة في الظهور عندما تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارًا بداية الشهر الجاري من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ إلى العميد حسام الجداوي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بعثور صاحب محل بقالة بشارع الجلاء على جثة زوجته مقتولة داخل شقتها.

انتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم أحمد الجميلي، مفتش مباحث القسم، والرائد حمدي الطنبويلي، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبسؤال زوجها "إبراهيم.ا"، صاحب محل بقالة أكد أنه كان في المحل وحاول الاتصال بزوجته أكثر من مرة دون أن ترد فتوجه إلى الشقة إلا أنه وجدها غارقة في الدماء وبها العديد من الطعنات.

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وبتشكيل فريق برئاسة العميد أحمد شوقي، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، أسفرت جهوده من خلال المعاينة الأولية عن وجود احتمال أن يكون الحادث بدافع السرقة حيث جري اكتشاف اختفاء هاتفها المحمول و100 جنيه.

كشفت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة "عادل.م.م"، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، سبق اتهامه في قضية "تعاطى مواد مخدرة".

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث، اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بسابقة عمله طرف زوج المجني عليها وعلمه بمواعيد مغادرته المنزل فعقد العزم على سرقته إلا أنه فوجئ بوجود زوجته داخل المنزل.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات في الواقعة.