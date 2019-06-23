بعد تأخر 4 ساعات.. بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تقرير الموازنة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر قرابة 4 ساعات، حيث كان مقررا لها أن تبدأ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، إلا أن اجتماع اللجنة العامة للمجلس، تسبب في تأخيرها.

واستعرضت اللجنة العامة خلال اجتماعها اليوم الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة - باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 /2020.

وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.

وتشهد الجلسة العامة اليوم، استكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020.​