بالصور.. متظاهرون يقتحمون منجما للفحم فى ألمانيا

سلطت صحيفة بي بي سي الإلكترونية الضوء على ما يحدث في ألمانيا ، حيث تقوم الشرطة في غرب ألمانيا بإزالة المحتجين على التغير المناخي في منجم فحم مفتوح بعد أن اقتحم المئات منهم موقع المنجم.
كماذكرت الصحيفة،إختراق النشطاء طوقًا للشرطة يوم السبت للدخول إلى منجم جارزويلير، في حملة ضد استخدام الوقود الأحفوري.
وأضافت مقاومة العديد من المحتجين لمحاولات الشرطهلمسح المنجم الضخم.
كما نقلت الصحيفة عن تصريحات الشرطة بأن المنجم غير آمن ، وإصابة بعض الشرطيين في محاولتهم لكبح المتظاهرين.
كما تعهدت ألمانيا بأن يصبح الكربون محايدا بحلول عام 2050،كما قال الناشطون أن هذا ليس بالقريب العاجل .
وذكرت الجريدة إعلان الدراسات الاستقصائية،أن تغير المناخ يتصدر قائمة المخاوف
استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لمحاولة منع الناشطين من الوصول إلى الموقع. واتهم كل جانب الآخر باستخدام القوة غير الضرورية.
و في وقت سابق ، قام المتظاهرون بإغلاق خط سكة حديد يستخدم مؤقتا لنقل الفحم.
والجدير بالذكر :أن بعض النشطاء من بين 20 إلى 40،000 محتج انضموا إلى مظاهرة يوم الجمعة ،في مدينة آخن لدعم حركةالإضراب المدرسي التي أطلقها المراهق السويدي غريتا ثونبرج.
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