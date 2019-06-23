سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء علي ما يحدث في واشنطن، وتأجيل الرئيس ترامب لعمليات إنفاذ الجليد المخطط لها، كما قال القادة والنشطاء انهم لم يتخلوا عن حذرهم.
وصرحت الجارديان بأنه في يوم الثلاثاءالماضي، استعدت مجتمعات كاليفورنيا، لشن غارات جماعية على الأسر المهاجرة، التي تلقت أوامر الترحيل، حسبما أعلنت عملية دونالد ترامب مسبقا.
ويذكر أن من بين المدن
كما ذكرت الصحيفة، ظهور نشطاء جدد للتأكد من معرفة الأسر بحقوقهم كاملة، وإدراكهم أنهم لم يضطروا إلى فتح الباب أمام ضباط الهجرة الأمريكية.
كما أبقت العائلات الأطفال على مقربة، وبحثت عن أماكن أخرى للبقاء والصلاة من أجل الأفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر الجارديان .. تأخر غرامة ترامب تطيل من معاناة المهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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