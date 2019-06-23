التقديم من هنا.. ننشر شروط وامتيازات الحصول على الإقامة المميزة بالسعودية

استقبل مركز الإقامة المميزة، بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تلقي طلبات الراغبين من الجنسيات المختلفة في الحصول على الإقامة، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على اتاحه النظام أمام المستثمارين.

وأعلن مركز الإقامة، عن طريقة التقديم عبر المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك"، ومن خلالها يمكن رفع جميع الوثائق المطلوبة كما يتم السداد الإلكتروني للمقابل المالي المطلوب للحصول على الإقامة.

لتقديم اضغط هنا..

امتيازات الحصول على الإقامة المميزة في السعودية

- الإقامه في السعودية مع أسرته

- الحصول على تأشيرات الزياره للأقارب و سيكون ذلك وفقًا للائحة

- يمكن استقدام عماله منزلية حسب الاحتياج

- يستطيع امتلاك عقارات سكنية أو تجارية فى مختلف المدن السعودية، باستثناء مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

- امتلاك وسائل نقل.

Advertisements

- الانتفاع بالعقارات في مكة والمدينة.

- عمل في منشآت القطاع الخاص.

- حريه الخروج والدخول من المملكه في أي وقت.

اقرأ أيضًا.. الجالية المصرية بالسعودية: الإقامة المميزة تخدم المستثمرين بعيدًا عن متناول العمالة الوافدة

الشروط الواجبة على المتقدم للحصول على الإقامة المميزة:

- على المتقدم أن يكون بتقديم جواز سفر ساري المفعول.

- سن المتقدم لا يقل عن 21 سنة.

- تقديم ما يثبت أن لديك دخل ثابت وأملاك عبر شهادة مالية.

- سجل جنائي خالي من السوابق.

- يقدم تقارير صحية تثبت خلوه وسلامته من الأمراض.