روسيا ترصد 9 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجانب الروسي بلجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الساعات الـ24 الأخيرة 9 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينها 8 في محافظتي اللاذقيةوحماة.
وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن الجانب التركي رصد 16 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، حيث تم رصد 11 حالة
ونقلت الوكالة الروسية عن مركز المصالحة الروسي قوله "إنه قام بثلاث عمليات إنسانية في منطقة دير الزور، حيث وزع 1300 سلة غذائية في محافظتي حلب ودمشق".
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