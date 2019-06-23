دبلوماسي إيراني: طهران تقلص التزامات الاتفاق النووي بعد أسبوعين

قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الخارجية الإيرانية كمال خرازي اليوم الأحد : إن بلاده ستتخذ إجراءات نووية جديدة بعد أسبوعين؛ وذلك عند انتهاء المدة التي حددتها طهران لأعضاء الاتفاق النووي للالتزام بتعهداتهم في الاتفاق.
ونقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية عن خرازي قوله- خلال استقباله مساعد وزيرالخارجية البريطاني أندرو موريسون-: "على أوروبا معرفة أننا جادون في إجراءاتنا النووية المرتقبة بعد انتهاء مهلة الستين يوم"..مؤكدة أن بلاده لن تتراجع عن هذا القرار، وأن
وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة" بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي، ومنح الدول الأوروبية 60 يوما؛ لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.
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