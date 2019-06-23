الأردن يبحث مع البنك الدولي دعم جهود التنمية والاستثمار في المملكة

أكد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مجموعة البنك الدولي؛ لدعم جهود التنمية في المملكة.
واستعرض الرزاز - خلال لقائه المدير التنفيذي عميد مجلس إدارة البنك الدولي ميرزا حسن، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) -
وأشار إلى أنه رغم الظروف الإقليمية الصعبة إلا أن هناك مؤشرات
من جهته، أكد ميرزا حسن استعداد البنك لتقديم الدعم المالي والفني لتنفيذ مشروعات كبرى ذات أولوية للحكومة الأردنية، مشيرا إلى أن البنك يدرك التحديات التي تواجه الأردن نتيجة الأوضاع الإقليمية، مؤكدا أهمية العمل على استقطاب الاستثمارات التي توفر فرص العمل.
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