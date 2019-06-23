أعلن المتحدث باسم شرطة شمال سومطرة تاتان ديرسان أتمادجا اليوم الأحد اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في إهمالهم في أوضاع مصنع لتصنيع أعواد الكبريت وقع به حريق ضخم يوم الجمعة الماضي ، الأمر الذي أسفر عن مقتل 30 شخصًا به.
وقال أتمادجا - حسبما ذكرت شبكة " يورو نيوز" - إن المشتبه بهم، رجلان وسيدة،
وأشارت الشبكة إلى أن العمال لم يتمكنوا من الخروج من بوابات المصنع - التي كانت مغلقة مع بداية اندلاع الحريق -
يذكر أن إندونيسيا لديها سجل سلامة صناعية غير منظم، حيث وقعت في عام 2017 سلسلة من الحرائق والانفجارات في مصنع لتصنيع الألعاب النارية في إحدى ضواحي العاصمة "جاكرتا" أسفرت عن مقتل 47 عاملا وإصابة العشرات.
كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا : اعتقال 3 أشخاص على خلفية حريق مصنع بجزيرة سومطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.