الحكومة الموريتانية تعلن فوز ولد الشيخ الغزواني بالرئاسة

هنأ المتحدث باسم الحكومة الموريتانية في تغريدة على "تويتر" مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الغزواني في الانتخابات التي جرت أمس السبت، لانتخابه رئيساً للبلاد.

وكتب وزير الاتصالات سيدي محمد ولد محم في تغريدة بالعربية: "بالغ التهنئة وأحرها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني على الثقة التي منحها له الشعب، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه".

وكان محمد ولد الشيخ الغزواني أعلن الأحد فوزه في الجولة الأولى من هذه الانتخابات، في تصريح أدلى به بحضور الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، ونقلته صحافيون كانوا في المكان.

وقام الغزواني بهذا الإعلان قبيل الفجر أمام حشد من المؤيدين في ختام الليلة الانتخابية، وبعد فرز نحو 80 بالمئة من صناديق الاقتراع، وأضاف "لم يبقَ سوى 20 بالمئة لكن ذلك لن يغير النتيجة النهائية"، وفق الصحافيين.

وقال مصدر في الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة إن الغزواني حصل على نسبة 50.56% من أصوات صناديق الاقتراع التي تم فرزها (80%)، متقدماً على المعارضين سيد محمد ولد بوبكر وبيرام ولد عبيدي اللذين حصل كلّ منهما على نحو 18% من الأصوات، فيما يتواصل فرز الأصوات الأحد.

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ولم يُصدر أي من المرشحين الخمسة المنافسين للغزواني بعد أيّ رد فعل على هذا الإعلان، لكن أربعة منهم، بينهم بوبكر وعبيدي، نددوا خلال اجتماع بعد ظهر السبت بحصول مخالفات وبطرد ممثليهم من بعض مراكز الاقتراع.

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لكن الهيئة الانتخابية أكدت أنها لم تسجل أي حادث مهم خلال الانتخابات، وهذا ما أكده أيضاً فريق مرشح السلطة.

وقال المتحدث باسم الغزواني، سيد ولد دومان في مؤتمر صحافي قبل إغلاق مراكز الاقتراع "مرشحنا سيحقق فوزاً ساحقاً من الدورة الأولى".

ودعي نحو 1.5 مليون ناخب السبت، لانتخاب خلف للرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي لا يحق له الترشح بعد توليه ولايتين.