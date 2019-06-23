لأول مرة.. انتخاب صيني أميناً عاماً لـ"فاو"

انتخب أعضاء "منظمة الأغذية والزراعة" (فاو) التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، نائب وزير الزراعة الصيني تشو دونجيو أميناً عاماً جديداً لهذه المنظمة العاملة على مكافحة الجوع في العالم، وتتخذ من روما مقراً، وذلك بعدما حصد الغالبية المطلقة من الدورة الأولى.

ويعدّ تشو دونجيو أول أمين عام صيني للمنظمة، وحصل على 108 أصوات، مقابل 71 صوتاً للمرشحة الفرنسية كاترين جيسلان-لانييل، و12 صوتاً للمرشح الجورجي دافيت كيرفاليدزه، بحسب فرز الأصوات الذي جرى الإعلان عنه.

وكان يتوجب حصول المرشح على أكثر من 50% من الأصوات، أي 98 صوتاً على الأقل من أصل 194، ليتم انتخابه من الدورة الأولى.

وقال دونجيو بعد فوزه إن "هذا حدث تاريخي، نقطة انطلاق جديدة" لقطاعات الأغذية والزراعة في العالم، ووعد بـ "القيام بكل شيء ليكون محايداً وغير منحاز". كما وعد بأن يكون "عملياً" في مكافحة الجوع في العالم.

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وسيخلف الأمين العام الجديد الذي سيتولى مهامه في الأول من أغسطس، ويستمر فيها حتى 31 يوليو 2023، البرازيلي جوزيه غرازيانو دا سيلفا الذي أكمل ولايتين على رأس المنظمة.

وكانت عملية الاقتراع السرية بدأت صباح اليوم، وكان على المندوبين الاختيار بين ثلاثة مرشحين، إثر انسحاب مرشح كاميروني وآخر هندي: الصيني تشو دونجيو، الجورجي دافيت كيرفاليدزه الذي عمل وزيراً للزراعة في بلاده وهو مزارع في الأصل، والفرنسية كاترين جيسلان-لانييل التي كادت تكون أول امرأة ترأس المنظمة، وهي المديرة السابقة للوكالة الأوروبية للأمن الغذائي.