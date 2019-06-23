وزراء المالية العرب يتفقون على تفعيل "شبكة أمان" مالية لدعم الحكومة الفلسطينية

أعلن وزراء المالية العرب التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية، الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بمبلع 100 مليون دولار أميركي شهرياً، سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة، أو مباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية، لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها.

وأكد وزراء المالية العرب، في بيان عقب ختام اجتماعهم الطارئ اليوم الأحد برئاسة تونس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، دعمهم الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية، وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي.

وأدان الوزراء "القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني"، ودعوا "المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة، وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة".

ودعا وزراء المالية العرب الدول الأعضاء إلى "تقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين، ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسّرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين".

كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية، إلى المساهمة في شبكة الأمان المالية بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين، بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية، وفق أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات، في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين، ومواصلة الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية بدولة فلسطين.

وشدد الوزراء على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.

وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة دعا الدول العربية إلى التدخل العاجل لتوفير شبكة أمان مالية بـ155 مليون دولار شهرياً، تنفيذاً لقرارات القمم العربية المتعاقبة. وقال بشارة في كلمة ألقاها بالاجتماع: "نلتقي اليوم ونحن نواجه وضعاً مالياً خطيراً، وخلال الستة أعوام الماضية تم اعتماد استراتيجية تتمحور حول هدفين رئيسيين هما تخفيف العجز الجاري تدريجياً، والابتعاد عن تمويل النفقات الحكومية الاستهلاكية، مقابل التوجه نحو تمويل النشاطات الاستثمارية والتطويرية".

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وأشار بشارة إلى أن الهدف الثاني يتمثل في الاستعداد استباقياً للسيناريو الحتمي، والمتمثل في تراجع المساعدات المالية الدولية، وذلك من خلال تعزيز اعتمادهم على مواردهم المتاحة ذاتياً.

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، أن سد عجز السلطة الفلسطينية ضرورة لمواجهة الأزمة الضاغطة على الفلسطينيين.

وقال أبو الغيط، في افتتاح الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، إن الغرض الرئيسي هو الإحاطة بالوضع المالي الصعب والدقيق الذي يواجهه الجانب الفلسطيني، إذ بلغ عجز الموازنة الفلسطينية نحو 700 مليون دولار هذا العام في ظل محدودية الموارد والإيرادات، فضلاً عن أن أموال الضرائب المستحقة للسلطة تُمثل نحو 70 في المئة من الإيرادات المحلية الفلسطينية.

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وشدد على أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة لدعم الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية، أو بأي صورة لوصول الدعم المالي،على سبيل المنح أوحتى القروض، من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطيرة.

وأوضح أن "تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً ضرورة مُلحة واختباراً حقيقياً لمدى جدية التزامنا بدعم صمود إخواننا الفلسطينيين" ، داعياً الدول العربية إلى المساهمة كل حسب مقدرته.

وشدد أبو الغيط علي أن" الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة هو موقف مبدئي يستدعي الاحترام، ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة، ذلك أن الأموال هي أموال فلسطينية لا حق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها، والتسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصادياً بهذه الطريقة هو شرعنة لإجراء غير شرعي أو قانوني، فضلاً عن كونه غير إنساني أو أخلاقي".