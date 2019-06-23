"مسام" ينتزع مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في اليمن

تمكن مشروع "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" (مسام) من نزع 105 ألغام مزروعة في اليمن، خلال الأسبوع الثاني من يونيو الجاري 2019.

وقال المشروع، إنه نزع لغمين مضادين للأفراد و47 لغماً مضاداً للدبابات و56 ذخيرة غير متفجرة، زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بحسب موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

اقرأ أيضاً... "مسام" ينتزع أكثر من 52 ألف لغم زرعها الحوثي في اليمن

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 72,381 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطير.