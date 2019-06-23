ترامب يرجئ ترحيل المهاجرين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيؤجل حملات الترحيل الجماعي للمهاجرين التي كانت مقررة اليوم الأحد (23 يونيو)، مشيراً إلى أنه سيسعى للتوصل إلى حل وسط مع زعماء الديموقراطيين حول قضايا الهجرة.

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وغرّد ترامب في "تويتر" أن "بناء على طلب الديموقراطيين أجّلت عملية (ترحيل) المهاجرين غير الشرعيين لمدة أسبوعين، حتى نرى إن كان بوسع الديموقراطيين والجمهوريين الجلوس معاً والتوصل إلى حل لمشاكل اللجوء".

وحذر ترامب قائلاً إنه إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط فإن عمليات "الترحيل ستبدأ".