مقتل رئيس ولاية أمهرة ورئيس أركان الجيش الإثيوبي في محاولة انقلاب فاشلة

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأحد، مقتل رئيس ولاية أمهرة ورئيس أركان الجيش الإثيوبي في محاولة انقلاب في ولاية أمهرة شمال البلاد.

وقال نيجوسو تيلاهون، أحد المتحدثين باسم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد إن المهاجمين كانوا يحاولون انتزاع السلطة من الحكومة الإقليمية في محاولة انقلاب وقعت الليلة الماضية، بقيادة قائد الجيش في المنطقة.



وقُتل رئيس الولاية ومستشاره في العاصمة الإقليمية، بحر دار، بينما قُتل قائد القوات المسلحة الإثيوبية برصاص حارسه الشخصي في العاصمة، أديس أبابا.

وأضاف نيجوسو أنه يُعتقد أن الهجومين لهما صلة ببعضهما البعض.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن في وقت سابق أن رئيس الأركان في البلاد ، الجنرال سيري ميكونين، تعرض لإعتداء في محاولة انقلاب فاشلة

وأوردت صحيفة "إثيوبيا أوبزرفر" الإثيوبية أن آبي قال في خطاب متلفز ألقاه، اليوم الأحد، مرتدياً الزي العسكري، إنه حدثت وفيات وإصابات في محاولة الانقلاب في بحر دار، عاصمة ولاية أمهرة، في اليوم نفسه، مضيفاً أن الهجوم على سيري مرتبط بمحاولة الانقلاب في الولاية الواقعة شمالي البلاد.



وأوضح آبي أحمد أن سيري تعرض للهجوم أثناء محاولته تنسيق وقيادة الرد على محاولة الانقلاب في بحر دار.

وقال آبي إنه تم اعتقال الأفراد الذين نفذوا الهجوم.

ومنذ تولى آبي الحكم في إبريل 2018 بدأ عدة إصلاحات منها إطلاق سراح سجناء سياسيين وعقد معاهدة صلح مع إريتريا.

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