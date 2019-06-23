الخطوط السعودية تغير مسارات طائراتها بعيداً عن المجال الجوي الإيراني

اتخذت الخطوط السعودية، إجراءً احترازياً بتغيير مسارات طائراتها إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني وأكثر أماناً لسلامة الطيران.

ونقل مركز الاتصال، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ،اليوم، عن الخطوط السعودية قولها إنها اتخذت إجراءً احترازياً بتغيير مسارات طائراتها إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني وأكثر أماناً لسلامة الطيران.

وأشارت إلى أنه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول هذه الرحلات.

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وفي وقت سابق، ونظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة وحرصاً من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي على أمن وسلامة الطيران وكإجراء احترازي، وجهت الهيئة المشغلين الجويين المسجلين في الإمارات بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر.

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