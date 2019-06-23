كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف يتظاهرون فى الرباط لرفض الخطة الأمريكية لفلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة الرباط المغربية اليوم، لرفض الخطة الأمريكية لفلسطين والتي ستُعرض غداً في عاصمة البحرين، المنامة، والتي أثارت حتى الآن العديد من التحفظات في العالم العربي، بالفلسطينيين أنفسهم.

وكانت التظاهرات بدعوة من لجنة تقارب فيها اليساريون مع الإسلاميين من منظمة العدل والإحسان شبه الليبرالية، وخرج المتظاهرون في شوارع وسط الرباط، وهم يهتفون ضد الخطة، والولايات المتحدة وإسرائيل ، وردّد المتظاهرون كلمة "خيانة"