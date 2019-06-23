كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 9 اشخاص إثر غرق حافلة في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الباكستانية إن تسعة أشخاص غرقوا عندما سقطت سيارة قبالة طريق جبلي في نهر شمال غرب البلاد. وقد صرح الضابط حفيظ الرحمن، إن الحافلة كانت تقل أكثر من عشرين شخصًا إلى منطقة جادر يوم الأحد، عندما سقطت من الطريق في مقاطعة خيبر باختونخوا، مضيفا ان حالة الطريق هي السبب في الحادث.

وقالت الشرطة انه تم انقاذ سبعة اشخاص من النهر، ولا تزال الجهود جارية لاستعادة الجثث. في باكستان، غالبًا ما تسببت ظروف الطرق السيئة وتجاهل قواعد المرور والجهل بمعايير السلامة في وقوع مثل هذه الحوادث المميتة.

