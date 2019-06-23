كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تقدم أول ناقلة نفط ضخمة "ذكية" في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم تسليم ناقلة نفط بحجم ثلاثة ملاعب كرة القدم تقريبًا إلى مالكها الجديد في شمال شرق الصين.

حيث إنها أول شركة نقل "ذكية" في العالم، ولديها قدرة تحميل تصل إلى 308،000 طن.

و تعتبر السمة الرئيسية لسفينة "نيو جيورني"، التي تنتمي إلى نوع الناقل الخام الكبير جدًا، هي نظام "ذكي" مثبت، وفقًا لوسائل الإعلام الصينية.

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وإن الناقلة التي يبلغ طولها 300 متر تفتخر بمساعدة الملاحة الطيار الآلي، والإدارة الذكية للشحنات السائلة، والإدارة المتكاملة لكفاءة الطاقة، من بين وظائف أخرى.

وقامت شركة داليان لبناء السفن (DSIC)، وهي جزء من شركة الصين لبناء السفن (CSIC)، بتشييد "نيو جيورني" من قبل أكبر شركة لبناء السفن في الصين، وهي شركة داليان لبناء السفن.

وانتهت السفينة بنجاح من تجربتها البحرية، وكذلك اختبارات أخرى، بما في ذلك معدات ذكية واختبار النظام.