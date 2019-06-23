كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تمنع 42 مهاجرا من دخول أراضيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الأحد هولندا والاتحاد الأوروبي بعدم الاكتراث لمصير 42 مهاجرا عالقين في المياه الإقليمية الإيطالية منذ 11 يوما على متن سفينة إنقاذ هولندية.

وقال سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتشدد والرجل القوي في الحكومة الإيطالية، في بيان له: "كتبت شخصيا لزميلي الهولندي: أنا مذهول لعدم اكتراثهم بسفينة تحمل علمهم... وتطوف في عرض البحر منذ 11 يوماً".

وتابع سالفيني الذي منع دخول سفن الإنقاذ الإنسانية إلى الموانئ الإيطالية: "نعتبر الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي الغائب والبعيد كما كان دائماً، مسؤولين عن كل ما يمكن أن يصيب الرجال والنساء الموجودين على متن سفينة "سي ووتش 3".

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وأنقذت سفينة "سي ووتش 3" الإنسانية في 12 يونيو 53 مهاجرا من قارب مطاطي في بحر ليبيا. ورفض قبطان السفينة، التي تحمل علم هولندا لكن تستأجرها منظمة ألمانية غير حكومية، إعادة المهاجرين إلى ليبيا التي لا تعدّ مكانا آمنا، وتوجه بهم نحو السواحل الإيطالية.

وسمح لعشرة مهاجرين ممن كانوا على متن السفينة، بينهم امرأة حامل، بالنزول قبل ثمانية أيام في لامبيدوسا، كما وسمح لرجل مريض السبت أيضا بالنزول في هذه الجزيرة الايطالية، لكن المهاجرين الـ42 المتبقين على السفينة لا يمكنهم الدخول إلى الأراضي الإيطالية حيث يواجهون خطر التوقيف.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة المالطية الأحد أن بحريتها أنقذت 37 مهاجرا كانوا يواجهون صعوبات في البحر المتوسط ومن المقرر نقلهم إلى الجزيرة خلال اليوم.



