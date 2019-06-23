كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تتهم الولايات المتحدة بإشعال التوترات في الخليج الفارسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة بإذكاء التوترات في المنطقة المتقلبة بالفعل، مع تصاعد الأزمة بين البلدين. وقد نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية عن حسن روحاني قوله إن "الوجود العسكري التدخلي" للولايات المتحدة هو المسؤول عن مشاكل الشرق الأوسط.

كما ندد روحاني بما زعمت إيران أنه توغل طائرة عسكرية أمريكية بدون طيار في مجالها الجوي، وقد أسقطتها طهران يوم الخميس. واضاف "نتوقع أن تظهر الهيئات الدولية رد فعل مناسب على خطوة الغزو".

وقد جاءت تصريحاته خلال اجتماع مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، غابرييلا كويفاس، في طهران. وتقول الولايات المتحدة إن الطائرة بدون طيار كانت تحلق فوق المياه الدولية بالقرب من الخليج الفارسي.

