كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: لست مستعدا لخسارة الانتخابات.. والعديد من أصوات 2016 لا أصدقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعض الثناء على منافسته السابقة الديموقراطية هيلاري كلينتون، قائلاً "إنها كانت مرشحة رائعة" حتى عندما سخر مرة أخرى من نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأكد ترامب لبرنامج "واجه الصحافة" على قناة "إن بي سي" بأنه غير مستعد لخسارة الانتخابات.

'على الاغلب لا. وقال "ربما لا ،" عندما سأل المضيف تشاك تود عما إذا كان.

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"وقال ترامب :" بل ستكون أفضل بكثير، سيكون من الأسهل بكثير أن أقول نعم، ربما لست مستعدًا للخسارة.. أنا لا أحب الخسارة ولم أفقد الكثير في حياتي".

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد أزعج من عدم الفوز في انتخابات عام 2016، قال ترامب: "كان هناك الكثير من الأصوات المدلى بها لا أصدقها".

وأشاد ترامب بهيلاري كلينتون كمرشحة، لكنه أعرب عن أمله فى مواجهة "جو بايدن" أفضل.

وقال :"في الواقع، أعتقد أن هيلاري كلينتون كانت مرشحة عظيمة.. كانت ذكية جدا، وصعبة للغاية.. كانت قاسية وشريرة.".