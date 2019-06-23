كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة أمريكية بدون طيار تستهدف مجموعة من مقاتلي داعش في شرق أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت غارة جوية أمريكية بدون طيار بالقضاء علي اثنين من مقاتلي جماعة دولة العراق الإسلامية وسوريا (داعش) الإرهابية في محافظة نانجرهار.

وقالت قوات سيلاب رقم 201 في بيان إن القوات الأمريكية شنت الغارة الجوية صباح اليوم الأحد.

وأضاف البيان أن الغارة الجوية استهدفت مجموعة من ثمانية على الأقل من مقاتلي داعش في منطقة الزاوي في منطقة خوجاني.

كما أسفرت الغارة الجوية عن إصابة ستة من مقاتلي داعش ودمرت بعض الأسلحة والذخيرة للجماعة الإرهابية.

