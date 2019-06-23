كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النزاع الداخلي لجونسون سيضر بمنصبه رئيسًا للوزراء البريطاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت تقارير عن نزاع ساخن في ساعة متأخرة من الليل بين بوريس جونسون وصديقته يوم الاحد بشأن ما إذا كان سيضر بحملته ليكون رئيس وزراء بريطانيا المقبل وملاءمة المرشح الاوفر حظا لهذا المنصب.

ورفض جونسون الإجابة على أسئلة حول الحادث الذي وقع في حدث في مدينة برمنجهام بوسط إنجلترا يوم السبت قائلًا: "إن الجمهور أراد بدلًا من ذلك أن يسمع عن خططه لبريطانيا بعد ثلاث سنوات من تصويت البلاد على مغادرة الاتحاد الأوروبي".

وافق وزير التجارة الدولي ليام فوكس، الذي يدعم هنت، على أن التقارير لا ينبغي أن تصرف الانتباه عن النقاش السياسي الهام في السباق ليصبح رئيس الوزراء القادم الذي سيُقرره 160 ألف عضو في حزب المحافظين الشهر المقبل.

وقال لصحيفة بي بي سي أندرو مار يوم الأحد: "أعتقد أنه من الأسهل دائمًا تقديم شرح، ولكن الشيء الأساسي إذن هو كيف يمكنك التعامل مع القضايا؛ ما لا يمكن أن يكون لدينا هو صرف الانتباه عن تفسيرات حول السياسات الأوسع وإلى أين نذهب ومتى ".

وجدير بالذكر أن جونسون هو المرشح الأوفر حظًا، وقد حاول الابتعاد عن الأضواء، واتهمه المعارضون بالهروب من التدقيق لتجنب الأخطاء التي كانت سمة من سمات حياته المهنية حتى الآن.