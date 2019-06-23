كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات العراقية تعتقل مهرب من "داعش" في نينوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم السبت، أن قوات الأمن اعتقلت مهربًا بتهمة نقل عدد من أعضاء تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق.

وفي بيان صحفي، قال المصدر إن قوات الأمن العراقية اعتقلت مهربًا، بعد تلقي معلومات دقيقة بأنه ينقل أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى العراق.

وأضاف، شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه قد تم الحصول على الموافقات اللازمة واعتُقل المشتبه فيه واعترف بصحة المعلومات التي تلقاها ضده.

وأوضح أنه تم إرسال المشتبه به إلى السلطات المختصة لاستكمال التحقيق المتبقي.

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حيث يشار إلى أن قوات الأمن في نينوى كثيرًا ما تعلن عن قتل أو اعتقال عدد من مسلحي تنظيم داعش في مناطق مختلفة من المحافظة.

كما سيطر مقاتلو داعش على مدينة الموصل في يونيو 2014، بعد هزيمة الجيش العراقي. هرب ما يقدر بنحو 500000 مدني من المدينة بسبب النزاع.

وفي أكتوبر 2016، شن الجيش العراقي والحشد الشعبي هجومًا لتحرير مدينة الموصل من سيطرة داعش.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي عن تحرير المدينة في يوليو 2017، بعد ما يقرب من تسعة أشهر من الحرب الحضرية.

