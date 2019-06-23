كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: الطائرات بدون طيار تثير التوترات بالخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء ان الرئيس حسن روحاني اتهم الولايات المتحدة يوم الاحد بزيادة التوترات في الخليج من خلال ما وصفته ايران بانتهاك مجالها الجوي من قبل طائرة أمريكية بدون طيار أسقطتها طهران.

ويُذكر أنه أسقطت إيران يوم الخميس طائرة عسكرية أمريكية بدون طيار قالت إنها كانت في مهمة تجسس فوق أراضيها. وقالت واشنطن إن الطائرة كانت تستهدف المجال الجوي الدولي في "هجوم غير مبرر".

وأكد روحاني مجددًا أن هذا العدوان الأمريكي هو بداية لتوترات جديدة من قبلهم في المنطقة.

وأضاف:" هذه المنطقة حساسة للغاية، ومهمة بالنسبة لكثير من الدول، لذلك نتوقع أن ترد الهيئات الدولية بشكل مناسب ".

