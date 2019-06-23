تسليم سيارة اطفاء لمركز الدفاع المدني في بلدة شبعا

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​، بدعم من عدد من الخيرين في ​بلدة شبعا​ وبالتعاون مع مكتب الشؤون المدني في ​قوات اليونيفيل​ تم تجهيز السيارة التي قدمها رجل الاعمال خالد السعدي لمركز ​الدفاع المدني​ في بلدة شبعا بالمعدات اللازمة الجاهزة لقص الحديد وتزويدها بخزان للمياه لاطفاء الحرائق وانقاذ المصابين في ​حوادث السير​، بحث باتت جاهزة للتدخل في الحالات الطارئة في شبعا وكافة قرى حاصبيا و​العرقوب​.

وقد تسلم السيارة رئيس المركز محمد السعدي الذي شكر كل من ساهم ومدعم هذا المشروع، مؤكدا ان المركز مستعد لبذل كل الجهود المطلوبة لما فيه خير ومصلحة ابناء شبعا العرقوب.