تسليم سيارة اطفاء لمركز الدفاع المدني في بلدة شبعا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بدعم من عدد من الخيرين في بلدة شبعا وبالتعاون مع مكتب الشؤون المدني في قوات اليونيفيل تم تجهيز السيارة التي قدمها رجل الاعمال خالد السعدي لمركز الدفاع المدني في بلدة شبعا بالمعدات اللازمة الجاهزة لقص الحديد وتزويدها بخزان للمياه لاطفاء الحرائق وانقاذ المصابين في حوادث السير، بحث باتت جاهزة للتدخل في الحالات الطارئة في شبعا وكافة قرى حاصبيا والعرقوب.
وقد تسلم السيارة رئيس المركز محمد السعدي الذي شكر كل من ساهم ومدعم هذا المشروع، مؤكدا ان المركز مستعد لبذل كل الجهود المطلوبة لما فيه خير ومصلحة ابناء شبعا العرقوب.
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