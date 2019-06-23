هاشم: لتحصين الواقع الداخلي بشبكة أمان وطني تحفظ وطننا عبر انجاز الموازنة

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ أن "التطورات الراهنة المحيطة بوطننا والمنطقة العربية تحتم على اللبنانيين بكل مكوناته الارتقاء الى مستوى التحديات، واتخاذ كل الخطوات والاجراءات التي تنقذ وطننا من أزماته الاقتصادية والاجتماعية والمالية ليستطيع المواجهة والصمود في ظل المشاريع الاميركية الإسرائيلية التي تستهدف الامة العربية بمحاولة انهاء قضية فلسطين من خلال الاغراءات والرشوات الأميركية الصهيونية، وبيع قضية العرب المركزية بخمسين من الفضة من رصيده، وبأن يكون بعض العرب شهود زور بكل شراكة في مسرحية جاريد كوشنير وعصابته".

وفي تصريح لـ"النشرة" عقب جولة له على بعض القرى والبلدات في ​حاصبيا​ و​مرجعيون​، لفت هاشم الى أنه "أمام ما يجري اليوم أصبح المطلوب تحصين الواقع الداخلي بشبكة أمان وطني تحفظ وطننا وتخرجه من دائرة أزماته المتمادية، وأساسها اليوم إنجاز قرار موازنة متوازنة، يتم العمل على تأمين الإيرادات من ابواب الهدر و​الفساد​ وما اكثرها".

وأشار الى انه "ما الاستمرار في الاعتداءات ​الجديدة​ على ​الأملاك البحرية​ الا دليل على التمادي في الهدر المستشري، وهذا ما يمكن ان يخفف ​العجز​ المطلوب دون المس بجيوب الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل وهذه مسؤولية القوى والكتل السياسية لتتحمل مسؤولياتها بإتخاذ القرارات الجرئية على هذا المستوى، وهو كما ستكشفه الأيام القادمة وقبل اي قرارات عشوائية قد تؤدي الى ​انفجار​ اجتماعي قد يأخذ الأخضر واليابس وهذا ما يجب الانتباه اليه، فالجوع كافر وغضب الناس لا تقف امامه بعض العنتريات مهما علا كعبها".