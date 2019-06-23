يازجي ترأس قداس أحد القديسين: بالصبر ومعونة الرب نثبت في النعمة

ترأس بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​، قداس احد جميع القديسين في كنيسة ​دير سيدة البلمند​ البطريركي، عاونه في الخدمة مطران ​اللاذقية​ اثناسيوس فهد، ولفيف من الكهنة والشمامسة في حضور حشد من المؤمنين.

وبعد القداس ألقى يازجي كلمة بارك فيها لطلاب ​جامعة البلمند​ بالتخرج في نهاية ​العام الدراسي​ من على هذه التلة البلمندية، متمنيا لجميع ​الطلاب​ والعمداء و​الاساتذة​ ورؤساء الاقسام التوفيق، وقال: "في الأسبوع المقبل سنشهد تخريج طلاب ثانوية البلمند بفرعيها الفرنسي والانكليزي"، مؤكدا "أن كل هذه ​المؤسسات التربوية​ والأكاديمية تحقق نجاحا كبيرا بمباركة سيدة البلمند".

ورحب يازجي بالمطران فهد والأب نيقولاوس لودوفيكوس من تسالونيكي "الزائر في معهد اللاهوت لمشاركتهم اليوم في هذا القداس والذي هو دليل على وحدة ​الكنيسة الارثوذكسية​ في ​العالم​".