يازجي ترأس قداس أحد القديسين: بالصبر ومعونة الرب نثبت في النعمة

ترأس بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، قداس احد جميع القديسين في كنيسة دير سيدة البلمند البطريركي، عاونه في الخدمة مطران اللاذقية اثناسيوس فهد، ولفيف من الكهنة والشمامسة في حضور حشد من المؤمنين.
وبعد القداس ألقى يازجي كلمة بارك فيها لطلاب جامعة البلمند بالتخرج في نهاية العام الدراسي من على هذه التلة البلمندية، متمنيا لجميع الطلاب والعمداء والاساتذة ورؤساء الاقسام التوفيق، وقال: "في الأسبوع المقبل سنشهد تخريج طلاب ثانوية البلمند بفرعيها الفرنسي والانكليزي"، مؤكدا "أن كل هذه المؤسسات التربوية والأكاديمية تحقق نجاحا كبيرا بمباركة سيدة البلمند".
ورحب يازجي بالمطران فهد والأب نيقولاوس لودوفيكوس من تسالونيكي "الزائر في معهد اللاهوت لمشاركتهم اليوم في هذا القداس والذي هو دليل على وحدة الكنيسة الارثوذكسية في العالم".
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