أكد رئيس "​حزب التوحيد العربي​" ​وئام وهاب​ ردا على رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "يا شيخ سعد الوحيد الذي كان يعرف ماذا يريد ​وليد جنبلاط​ كان والدك رحمه الله، كان لديه الدواء، الآن المكشلة أن الدواء مقطوع من السوق والكل "طفران" عليك التحمل".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب للحريري: والدك كان لديه الدواء لوليد جنبلاط والآن الكل "طفران" وعليك التحمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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