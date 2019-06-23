شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للاعلام" يحقق اليوم مع مجلسى إدارة قناتى "بانوراما والحدث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحقق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم اأحد، مع رئيسى مجلسي إدارة قنوات بانوراما والحدث اليوم، فى اتهام القناتين بخرق حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق ببث مسلسلات ولقطات من مباريات كرة القدم دون إذن ملاكها.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أرسل خطابين إلى رئيسى مجلسي إدارة قنوات بانوراما والحدث اليوم، لاستكمال التحقيق في الواحدة ظهر اليوم الأحد، فى اتهام القناتين بخرق حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق ببث مسلسلات ولقطات من مباريات كرة القدم دون إذن ملاكها.

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ونص الخطاب الموجه لرئيس مجلس إدارة قنوات بانوراما على الآتى: "بمناسبة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن استكمال التحقيق فيما يخص الشكاوى الواردة ضد قنواتكم والتي تتهمكم بعرض عدد من المسلسلات وبثها دون إذن من ملاكها، مما يعتبر مخالفة لقانون الملكية الفكرية، نفيدكم علما بأنه تحدد يوم الأحد 23 يونيو 2019 فى تمام الساعة الواحدة ظهرا موعدا لجلسة التحقيق في هذا الأمر".

بينما نص الخطاب الموجه لرئيس مجلس إدارة قناة الحدث اليوم على الآتى: "بمناسبة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن استكمال التحقيق فيما يخص الشكاوى الوادرة ضد قنواتكم بشأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وبث لقطات من مباريات كرة القدم ولقطات من شاشة قناة أون تي في دون إذن منها، نفيدكم علما بأنه تحدد يوم الأحد 23 يونيو 2019 في تمام الساعة الواحدة ظهرا موعدا لجلسة التحقيق في هذا الأمر".

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