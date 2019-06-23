شكرا لقرائتكم خبر عن النائب كريم سالم يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضوابط زيادة مصروفات المدارس الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور كريم سالم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرارات إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بزيادة مصروفات بعض المدارس الخاصة دون معايير واضحة أو موضوعية.

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وأوضح سالم، أن إدارة التعليم الخاص بالوزارة تقرر رفع مصروفات بعض المدارس الخاصة دون الأخرى وتقف إلى جانب أصحاب المدارس الخاصة على حساب الطلاب وأولياء الأمور.

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وطالب الدكتور كريم سالم، مسئولى وزارة التربية والتعليم بتوضيح معايير رفع مصروفات بعض المدارس الخاصة، مؤكدا أن إدارة التعليم الخاص بالوزارة تتعامل مع الملف دون حرفية أو مهنية، مطالبا بإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته.

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