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اللجنة العامة بالبرلمان توافق على موازنة المجلس وتشيد بتحقيق الانضباط المالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال اجتماعها اليوم على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالى 2019/2020.

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وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتى ساعدت على الاستمرار فى تحقيق الانضباط المالى لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.

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واستعرضت اللجنة العامة خلال الاجتماع تقرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019/2020.

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وأوضحت اللجنة العامة أن تقريرلجنة الخطة راعى تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات فى ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس فى هذا الشأن.

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وأكدت اللجنة العامة على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التى أعدها مكتب المجلس فى كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات).

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اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان (1)

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اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان (2)

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اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان (3)

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اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان (4)

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اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان (5)

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اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان (6)

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اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان (7)

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اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان (8)

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اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان (9)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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