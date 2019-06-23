شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على طلب بتحويل سلالم المترو العلوية إلى "كهربائية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي اقتراح برغبة مقدم من النائب رضا البلتاجى، بشأن تحويل السلالم العلوية بمحطات مترو الأنفاق إلى سلالم كهربائية، وأوصت الحكومة بتدبير التمويل اللازم للتنفيذ.

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وأكد رضا البلتاجى، مقدم الاقتراح، أن الهدف من ذلك الطلب هو التيسير علي المواطنين فى التنقل والحركة خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، والذين يعانون كثيرا فى التحرك داخل هذه المحطات والخروج منها، مطالبا بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتحويل كل السلالم فى محطات المترو إلى سلالم كهربائية، مقترحا أن تمول ذاتيا من حصيلة الإعلانات.

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