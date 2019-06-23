شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنظيم مرفق الكهرباء يحث المواطنين على الالتزام بدفع الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث محمد عبد العريز، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين على الالتزام بدفع فواتير الكهرباء، وسداد المستحقات المقررة عليهم، لأهميتها ضماناً لاستمرار الخدمة.

وقال عبد العزيز، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد، أن الوعى بالالتزام بسداد المستحقات أمر مهم لضمان استمرارية الخدمة، مشيراً إلى أنه تم ضخ مبالغ هائلة واستثمارات كبرى للتغلب على انقطاع التيار الكهربائى الذى كان يحدث سابقا فى 2010.

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وأضاف عبد العزيز، أن المستهلك يرغب فى الحصول على الخدمة بل واستمرارها دون انقطاع التيار الكهربائى، والكهرباء تقوم بضخ استثمارات كبرى فى الإنتاج والنقل والتوزيع، لكن دعونا نسأل: كيف سيتم دفع تمويل هذه الاستثمارات لمواجهة التطور فى الحمل.

جاء ذلك تعقيباً على النائب صلاح عيسى، عضو لجنة الطاقة والبيئة، الذى يرى أن شركات الكهرباء أصبحت تجارية أكثر منها خدمية، ويناقش اجتماع لجنة الطاقة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزير الكهرباء ومنها ما يتعلق بشأن تضرر أهالى محافظات الوجه القبلى من الشرائح المالية فى فواتير الكهرباء.

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