شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب يستقبل رئيس برلمان صربيا بمطار القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، صباح اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولى، رئيسة برلمان صربيا.

وأكد الشريف، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا لأكثر من عشرة عقود، والتى شهدت تطوراً وزخماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة فى ظل حرص القيادة السياسية فى البلدين على وزيادة وتنامى مجالات التعاون، وأهمية التنسيق فى المجالات والقضايا المشتركة، وأهمها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتعاون الاقتصادى المشترك، والتبادل التجارى والصناعات الدفاعية والزراعية.

وأشار "الشريف" إلى حرص البرلمان المصرى على تنامى العلاقات الثنائية البرلمانية، وحرص الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على زيارة بلجراد فى يوليو الماضى، والتى تعد الأولى، أن يقوم رئيس برلمان مصرى بزيارة بلجراد فى تاريخ العلاقات بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى تطوير العلاقات بين بلاده وصربيا، مثنياً على مواقف صربيا الداعمة لمصر فى كل قضاياها، خصوصاً في حربها ضد الإرهاب.

وأكد "الشريف" على أهمية البعد البرلماني فى إطار العلاقات المصرية - الصربية، كونه يفتح قناة موازية للاتصال بين ممثلى شعبى البلدين، إضافة إلى القنوات الرسمية الحكومية .

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ووجهت رئيسة البرلمان الصربى الشكر إلى"الشريف" على حفاوة الاستقبال وتقدير البرلمان المصرى لصربيا وتطلعه إلى تنمية العلاقات البرلمانية المشتركة.

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