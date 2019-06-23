شكرا لقرائتكم خبر عن سياسات تنظيم الحمدين تعصف باقتصاد قطر.. أموال الدوحة تهرب إلى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى قطر من أزمة اقتصادية حادة آلت بالدولة الصغيرة إلى عزلة كاملة من جيرانها العرب،وتأتى هذه الأزمة نتيجة سياسات تنظيم الحمدين الداعمة للإرهاب والتطرف، وفى هذا السياق سلطت قناة مباشر قطر فى تقرير لها الضوء على الأوضاع الاقتصادية التى تعانى منها الإمارة، مؤكدة أن الاقتصاد القطرى يعيش وضع كارثى في ظل السياسات الخاطئة التي يتبعها تنظيم الحمدين.

أضافت مباشر قطر فى تقرير لها، أن الوضع المتأزم لم يمنع حكومة تميم بن حمد من مواصلة استنزاف السيولة من السوق المحلية، وضخها في سوق السندات الأمريكية، في محاولة منه لشراء المواقف الدولية عبر ضخ الاستثمارات في تلك الدول، على حساب الشعب القطري الذي بات يعاني الأمرين في ظل استمرار سياسات النظام الحاكم.

وأكدت مباشر قطر، على أن سياسات تنظيم الحمدين تقوم على شراء المواقف الدولية من خلال صفقات واستثمارات لا يجني منها أبناء الشعب القطري أي ثمار، يواصل تجاهل أزمة نقص السيولة المالية التي تعاني منها السوق المحلية في البلاد، خاصة مع تأكيد البيانات الرسمية القطرية تراجع الودائع المصرفية وارتفاع القروض، وانكماش نسب التضخم بسبب شح السيولة المالية خلال الشهور الأخيرة.

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