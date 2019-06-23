شكرا لقرائتكم خبر عن غابت العدالة وانهارت التنمية.. أردوغان يعتقل سيدة حامل فى شهرها الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تسلم سيدة حامل فى شهرها الثالث من ظلم أردوغان بسبب أفكارها المعارضة له، إذ كشفت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية قيام قوات الأمن فى مدينة إزمير غرب تركيا بإلقاء القبض على مواطنة تركية تدعى زينت أول أمس الجمعة وأصدرت المحكمة التركية المختصة مذكرة اعتقال بشأنها.

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أضافت "زمان" فى تقرير لها اليوم، أن آلة القمع والظلم في تركيا لم تعد تعرف التوقف، بل تعانى أنقرة من غياب العدالة وانهيار التنمية على حد قولها.

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وقالت زمان، إن شرطة أردوغان لا تراعى أن السيدة في شهرها الثالث من الحمل، فضلًا عن أنها تعاني من مرض السكري كما لفت التقرير إلى أن قرار المحكمة باعتقالها مخالف للقوانين التركية، حيث تنص المادة 16/4 من قانون العقوبات التركي رقم 5275، على ضرورة عدم اعتقال النساء الحوامل.

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وأشاف التقرير أن السجون التركية شهدت فقدان أمهات مثل نورحيات يلديز وجولدان أشيك، أطفالهن خلال مرحلة الحمل داخل السجون دون مراعاة لأي معايير لحقوق الإنسان.