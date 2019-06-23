شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يطالب "صندوق الإسكان" بتقرير حول المشروعات الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب صندوق الإسكان الاجتماعى بتقديم تقرير بحصر عدد مشروعات الإسكان الاجتماعى وبيان بما تم تنفيذه مرفق به جدول زمنى يوضح مواعيد التسليم. ‌ جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة يسرى المغازى حيث ناقشت اللجنة عدد من طلبات إحاطة المتعلقة بتأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى. ‌ Advertisements وقال وكيل لجنة الإسكان، إن أغلب مشروعات الإسكان بها مشاكل فى التسليم مما يبدد أحلام المواطنين وجعل الصورة ضبابية وأوضح أن لجنة الإسكان لن تسمح بما يحدث حاليا ‌ وتابع يسرى المغازى: "نريد أن تظل الصورة المشرقة التى بدأ بها مشروع الإسكان الاجتماعى كما هى ونقوم سويا بحل جميع المشاكل التى تعيق الصندوق حتى تظل الصورة كما هى". ‌ وطالب الصندوق الاجتماعى بتقديم حضر لكل قرارات تخصيص للأراضى التى تم الموافقة عليها والمشروعات التى لم يخصص لها قطعة أرض حتى يتثنى للجنة حضر المشكلة ومناقشتها.

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