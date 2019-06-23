العلمي يقود وفدا برلمانيا للقاهرة لمتابعة أولى مباريات “الأسود” في “الكان”

يوسف العيرجي

حل اليوم الأحد، بمطار القاهرة في مصر، وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العالمي، من أجل تقديم الدعم للمنتخب الوطني، في مباراته الأولى عن المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا، مصر 2019، والتي ستجمعه بمنتخب ناميبيا، في تمام الساعة 15:30.

وترأس الطالبي العلمي وفدا برلمانيا يضم مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، بهدف تشجيع “أسود الأطلس”، في المباراة التي سيحتضنها ملعب السلام في القاهرة.

وينضاف الوفد البرلماني إلى الجمهور الذي توافد في الأيام القليلة الماضية على أرض “الكنانة”، إذ من المتوقع أن يكون الملعب مليئا بالجماهير المغربية، القادمة من أرض الوطن وخارجها، لدعم زملاء بنعطية في النسخة الثانية والثلاثين من الكأس القارية، المستمرة إلى غاية 19 يوليوز القادم.