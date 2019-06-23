لاغتيست في موازين.. أمواج بشرية تهتز مع أغانيه – فيديو

استمتعت الجماهير الغفيرة، التي حضرت، ليلة أمس السبت، بحفل الفنان المغربي الفرنسي “لاغتيست”، المشارك في الدورة الحالية لمهرجان موازين إيقاعات العالم، وعاشت أجواء حماسية مميزة.

وحضر الآلاف من الأشخاص الحفل، وكان أغلبهم شباب، تفاعلوا بالرقص، والغناء مع الأغاني الشهيرة، التي قدمها “لاغتيست”، في افتتاح سهرة، أمس، التي شارك فيها إلى جانبه الديدجي العالمي “دافيد غيتا.”

وشهد حفل “لاغتيست”، ابن مدينة إيمينتانوت، أداءه أغنية باللغة الأمازيغية، وأخرى من صنف الراي للشاب حسني، كما أشرك الرابور الشاب حاري في إحدى فقرات الحفل، عبر تقديمهما أغنيتهما “حراكة”.

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ووجه “لاغتيست”، من فوق المنصة، رسالة إلى الشباب، الذين يفكرون في الهجرة السرية، مشيرا إلى أن بقاءهم في بلادهم أفضل لهم، ومعتبرا أن المغرب يملك شبابا مميزين في كل المجالات.

وعبرت فئة من الجمهور لـ”اليوم24” عن سعادتها بحضور حفل “لاغتيست”، الذي شكل متنفسا لهم، خصوصا أن عددا كبيرا منهم أنهى فترة الامتحانات، ووجد في المهرجان فرصة لتغيير الأجواء.